Папа Римський засудив примусове виселення палестинців з Гази

Про це інформує Reuters.

Під час своєї щотижневої молитви «Ангелус» понтифік висловив переконання, що «немає майбутнього, заснованого на насильстві, примусовому вигнанні та помсті»

«Разом із пасторами церков Святої Землі я повторюю, що немає майбутнього, заснованого на насильстві, примусовому вигнанні та помсті», — наголосив Святійший отець.

У виданні зазначили, що Свята Земля, що охоплює частини сучасного Ізраїлю, окупованих палестинських територій, Йорданії та Єгипту, є священною для послідовників іудаїзму, християнства та ісламу.

«Народи потребують миру. Ті, хто по-справжньому їх любить, працюють заради миру», – додав Папа Лев.