Папа Римський засудив примусове виселення палестинців з Гази

Про це інформує Reuters.
Під час своєї щотижневої молитви «Ангелус» понтифік висловив переконання, що «немає майбутнього, заснованого на насильстві, примусовому вигнанні та помсті»
«Разом із пасторами церков Святої Землі я повторюю, що немає майбутнього, заснованого на насильстві, примусовому вигнанні та помсті», — наголосив Святійший отець.
У виданні зазначили, що Свята Земля, що охоплює частини сучасного Ізраїлю, окупованих палестинських територій, Йорданії та Єгипту, є священною для послідовників іудаїзму, християнства та ісламу.
«Народи потребують миру. Ті, хто по-справжньому їх любить, працюють заради миру», – додав Папа Лев.
