Три гелікоптери Мі-8 та РЛС «Небо-У»: дрони ГУР атакували авіапарк росіян у Криму

Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України «Примари».
Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також ― коштовна російська РЛС 55Ж6У «Небо-У».
«Бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених «Примарами» ГУР московитського вертольота Мі-8″, — зазначили у відомстві, додавши відео.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1010 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
