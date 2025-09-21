Хочу вести свою рубрику

Три гелікоптери Мі-8 та РЛС «Небо-У»: дрони ГУР атакували авіапарк росіян у Криму Безпілотники спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» атакували авіапарк росіян у тимчасово окупованому Криму, уразивши три гелікоптери Мі-8 та РЛС «Небо-У» Про це повідомляє пресслужба ГУР. Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України «Примари». Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також ― коштовна російська РЛС 55Ж6У «Небо-У». «Бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених «Примарами» ГУР московитського вертольота Мі-8″, — зазначили у відомстві, додавши відео. Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1010 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.