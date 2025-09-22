Крістофер Нолан став новим президентом американської Гільдії режисерів

Гільдія режисерів Америки обрала новим президентом організації оскароносного кінорежисера Крістофера Нолана.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Нолан балотувався на найвищу посаду гільдії й під час голосування не мав конкурентів. Тепер режисер замінить президентку Леслі Лінку Глаттер, яка очолювала профспілку з 19 500 членів.

«Бути обраним президентом Гільдії режисерів Америки — одна з найбільших честей у моїй кар’єрі. Наша галузь переживає величезні зміни, і я дякую членам Гільдії за те, що довірили мені цю відповідальність. Я також хочу подякувати президентці Глаттер за її керівництво протягом останніх чотирьох років. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з нею та новообраною Радою, щоб досягти важливих творчих та економічних гарантій для наших членів», — наголосив у промові Нолан.

На думку кіноспільноти, обрання Крістофера Нолана є важливою подією для Гільдії, адже Нолан є одним з найвідоміших режисерів свого покоління. Ба більше, Нолан веде активну, але менш публічну діяльність у Гільдії режисерів.

Нолан є членом організації з 2001 року, з 2015 року входить до національного правління профспілки та ради західних режисерів. Зараз він є головою комітету профспілки з творчих прав у театрі та комітету зі штучного інтелекту.

За всю діяльність режисера Крістофер Нолан спонукав глядачів ходити на фільми в кінотеатри, а представників кіногалузі переконував у необхідності використання 70-міліметрового формату (формат, що підтримується IMAX).

Свій перший «Оскар» Крістофер Нолан здобув у 2024 році за стрічку «Оппенгеймер». Втім, для кіноспільноти ім’я Нолана стало знаковим після виходу фільму «Мементо» 2000 року, також режисер зробив значний внесок у попкультуру, екранізувавши серію коміксів про Бетмена «Темний лицар» й створивши науково-фантастичну стрічку «Інтерстеллар».