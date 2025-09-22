Тейлор Свіфт отримає власну радіостанцію у США, де цілодобово гратиме музика попзірки

Про це пише NME.

З наближенням виходу 12-го студійного альбому популярної співачки Тейлор Свіфт The Life Of A Showgirl, запланованого на 3 жовтня, зростає очікування серед її шанувальників. Протягом наступних кількох тижнів радіостанція SiriusXM безперервно транслюватиме треки з минулого каталогу Свіфт.

Станція запустилася в суботу, 20 вересня, і «продемонструє кожну епоху її музики», йдеться у заяві SiriusXM. Вона працюватиме до 19 жовтня, а після виходу нового альбому станція транслюватиме його повністю та без перерв кожні дві години.

«Тейлор Свіфт продовжує домінувати не лише у світі музики, але й у кожному аспекті попкультури. Її пісні, що очолюють чарти та отримують нагороди, знаходять відгук у кожного покоління слухачів, і ми раді надати нашим підписникам місце, де вони можуть відсвяткувати свою фанатську діяльність та новий альбом із запуском Taylor’s Channel 13. SiriusXM з гордістю підтримує Тейлор з самого початку її кар’єри та відстоює її майстерність на кожному кроці», – сказав президент і головний контент-директор SiriusXM Скотт Грінстайн.