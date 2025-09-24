Майора Повітряних Сил, якого затримали на Львівщині, засудили на 15 років за співпрацю з російськими спецслужбами

Про це повідомило СБУ.

Майора Повітряних Сил, якого затримали у липні на Львівщині, засудили на 15 років з конфіскацією майна за роботу на російські спецслужби.

Зрадником виявився очільник квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних Сил української армії. Він був завербований через колишню дружину-ексвійськову, яка входить до агентурного апарату ФСБ у тимчасово окупованому Мелітополі. Далі «кріт» комунікував напряму із спецпризначенцем російської спецслужби.

Суд визнав агента винним за 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) КК України.

За матеріалами справи, підривну діяльність агента координував кадровий співробітник відділу спецоперацій «Альфа» ФСБ Олександр Бєлодєдов.

Головним завданням колишнього майора був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.