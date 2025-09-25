 
  »

Дрони паралізували роботу двох нафтових портів РФ на Чорному морі

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що зупинки стосуються терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нафтобази «Шесхаріс», що розташовані неподалік Новоросійська.

Зупинку КТК підтвердив представник оператора, який заявив, що подібні зупинки є штатними за наявності попереджень. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що «Шесхаріс» також припинила роботу.

У Bloomberg відмітили, що загалом «Шесхаріс» та КТК експортують понад 2 млн барелів нафти на добу з Росії та Казахстану, що робить їх ключовими ланками світового ланцюжка постачання цієї сировини. Обсяг постачання сирої нафти морем становить близько 40 мільйонів барелів на добу.

Сентябрь 25th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  