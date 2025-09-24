Зеленський: Вибори можливі під час припинення вогню

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення у надмірній концентрації влади, відсутності виборів та проблемах з антикорупційними реформами. Він наголосив, що всі ключові антикорупційні зміни ухвалювалися парламентом, де більшість має його партія, і ці кроки підтримують європейські інституції.
Щодо виборів, Зеленський визнав складність їх організації під час війни, але заявив, що це можливо у разі припинення вогню та за умови гарантій безпеки з боку міжнародних партнерів.
Пряма мова:
-
«Перш за все – це неправда. Усі антикорупційні реформи проголосував цей парламент…»
-
«Ми можемо провести вибори. З нашими партнерами, звісно, і з гарантіями безпеки».
Leave a Reply