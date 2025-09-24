«  
Зеленський: Вибори можливі під час припинення вогню

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення у надмірній концентрації влади, відсутності виборів та проблемах з антикорупційними реформами. Він наголосив, що всі ключові антикорупційні зміни ухвалювалися парламентом, де більшість має його партія, і ці кроки підтримують європейські інституції.

Щодо виборів, Зеленський визнав складність їх організації під час війни, але заявив, що це можливо у разі припинення вогню та за умови гарантій безпеки з боку міжнародних партнерів.

Пряма мова:

  • «Перш за все – це неправда. Усі антикорупційні реформи проголосував цей парламент…»

  • «Ми можемо провести вибори. З нашими партнерами, звісно, і з гарантіями безпеки».

