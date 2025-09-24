Зеленський: Вибори можливі під час припинення вогню Дрони над Скандинавією: як Росія випробовує терпіння НАТО і чим відповість Альянс » Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель Станом на 24 вересня середня ціна бензину А-95 в Україні становить 58,72 грн/л, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на «Мінфін». Середні ціни на пальне: А-95 преміум — 63,26 грн/л

А-95 — 58,72 грн/л

А-92 — 56,80 грн/л

дизель — 55,87 грн/л

автогаз — 34,33 грн/л Де найдешевше та найдорожче: А-95 преміум: від 55 грн/л (ZOG, Запоріжжя) до 65,98 грн/л («Автотранс», Полтавщина).

А-95: від 50 грн/л (ZOG) до 61,99 грн/л (Shell, OKKO, WOG).

А-92: від 49 грн/л (ZOG) до 58,99 грн/л (BVS).

Дизель: від 49 грн/л («Фактор», Житомирщина) до 58,99 грн/л (Shell, OKKO, WOG). На Луганщині всі види пального, крім газу, відсутні. Прогнози:

У 2025 році ціни на пальне можуть зрости через коливання світових цін на нафту та підвищення акцизів. З початку року вони становлять: бензин — 271,7 євро/т (раніше 242,6),

дизель — 215,7 євро/т (раніше 177,6),

автогаз — 193 євро/т (раніше 165).