Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель

Станом на 24 вересня середня ціна бензину А-95 в Україні становить 58,72 грн/л, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на «Мінфін».
Середні ціни на пальне:
-
А-95 преміум — 63,26 грн/л
-
А-95 — 58,72 грн/л
-
А-92 — 56,80 грн/л
-
дизель — 55,87 грн/л
-
автогаз — 34,33 грн/л
Де найдешевше та найдорожче:
-
А-95 преміум: від 55 грн/л (ZOG, Запоріжжя) до 65,98 грн/л («Автотранс», Полтавщина).
-
А-95: від 50 грн/л (ZOG) до 61,99 грн/л (Shell, OKKO, WOG).
-
А-92: від 49 грн/л (ZOG) до 58,99 грн/л (BVS).
-
Дизель: від 49 грн/л («Фактор», Житомирщина) до 58,99 грн/л (Shell, OKKO, WOG).
На Луганщині всі види пального, крім газу, відсутні.
Прогнози:
У 2025 році ціни на пальне можуть зрости через коливання світових цін на нафту та підвищення акцизів. З початку року вони становлять:
-
бензин — 271,7 євро/т (раніше 242,6),
-
дизель — 215,7 євро/т (раніше 177,6),
-
автогаз — 193 євро/т (раніше 165).
