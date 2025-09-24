«  
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель

Станом на 24 вересня середня ціна бензину А-95 в Україні становить 58,72 грн/л, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на «Мінфін».

Середні ціни на пальне:

  • А-95 преміум — 63,26 грн/л

  • А-95 — 58,72 грн/л

  • А-92 — 56,80 грн/л

  • дизель — 55,87 грн/л

  • автогаз — 34,33 грн/л

Де найдешевше та найдорожче:

  • А-95 преміум: від 55 грн/л (ZOG, Запоріжжя) до 65,98 грн/л («Автотранс», Полтавщина).

  • А-95: від 50 грн/л (ZOG) до 61,99 грн/л (Shell, OKKO, WOG).

  • А-92: від 49 грн/л (ZOG) до 58,99 грн/л (BVS).

  • Дизель: від 49 грн/л («Фактор», Житомирщина) до 58,99 грн/л (Shell, OKKO, WOG).

На Луганщині всі види пального, крім газу, відсутні.

Прогнози:
У 2025 році ціни на пальне можуть зрости через коливання світових цін на нафту та підвищення акцизів. З початку року вони становлять:

  • бензин — 271,7 євро/т (раніше 242,6),

  • дизель — 215,7 євро/т (раніше 177,6),

  • автогаз — 193 євро/т (раніше 165).

