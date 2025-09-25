Туск дорікнув Трампу у спробі перекласти тягар відповідальності на Європу після його заяви про шанси України повернути території Дрони паралізували роботу двох нафтових портів РФ на Чорному морі » Рютте підтримав позицію Трампа щодо збиття російських літаків, які вторгаються в повітряний простір НАТО Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що поділяє думку президента США Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки у випадках, коли вони порушують повітряний простір держав-членів Альянсу. Про це він повідомив в ефірі телеканалу Fox News, інформує Clash Report. «Я погоджуюсь із президентом Трампом, якщо це буде потрібно», — наголосив Рютте, коментуючи слова американського лідера. За його словами, авіація НАТО має відповідну підготовку та готова діяти. «Ми знаємо, як це робити. Протягом десятиліть — ще від радянських часів і далі у відносинах із росіянами — ми посилювали наші можливості. Якщо виникне потреба, і тут президент Трамп має рацію, ми зробимо більше для захисту наших громадян», — підкреслив генсек.