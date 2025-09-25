Україна та ЄС погодили продовження «транспортного безвізу» до березня 2027 року

У четвер Україна та Європейський Союз домовилися продовжити дію угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень, відомої як «транспортний безвіз», до 31 березня 2027 року.

Раніше документ діяв до кінця 2025-го, тепер його планують подовжити ще на 15 місяців. Для остаточного набуття чинності рішення має отримати схвалення Європейського парламенту та Ради ЄС.

Нагадаємо, угода була підписана 29 червня 2022 року як елемент підтримки України після повномасштабного вторгнення РФ. Вона спростила доступ українських перевізників до ринків ЄС, сприяла зручнішому транзиту через країни Союзу та посилила торговельні зв’язки.

За офіційними даними, у 2024 році імпорт ЄС з України автомобільним транспортом зріс до 7,7 млн тонн (+13% до рівня 2021-го) на суму 10,1 млрд євро (+12%). Експорт досяг 7,6 млн тонн (+11%), а його вартість збільшилася на 48% — до 33,4 млрд євро.

Оновлена версія «транспортного безвізу» передбачає можливість тимчасового призупинення його дії в окремих регіонах у разі серйозних порушень на ринку автоперевезень.