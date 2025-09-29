Угорщина заблокувала низку українських медіа, серед них — УП та «Європейська правда»

Уряд Угорщини ухвалив рішення про заборону доступу до кількох українських новинних порталів. Під блокування потрапили, зокрема, «Українська правда», «Європейська правда», «Громадське», «НВ», «ТСН», «Обозреватель» та інші відомі ресурси.

Міністр Гуяш пояснив, що цей крок є відповіддю на рішення України, яка раніше заборонила низку іноземних ЗМІ, серед них угорські Origo та Demokrata. Київ звинуватив їх у систематичному поширенні російської пропаганди та дискредитації ЄС і НАТО.

«Угорщина застосовує дзеркальні заходи, тому зазначені українські сайти більше не будуть доступні на території країни», – заявив чиновник. За його словами, це пропорційна реакція на «безпідставні дії України».