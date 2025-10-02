Україна повернула з російського полону 205 громадян

У четвер, 2 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 185 українських військових та 20 цивільних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Це вже 69-й обмін між Україною та РФ. Серед визволених — двоє офіцерів і 183 військовослужбовці рядового та сержантського складу. Додому повертаються бійці ЗСУ, зокрема з Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також нацгвардійці й прикордонники. Серед визволених є й оборонці Маріуполя та Азовсталі, а також ті, хто потрапив у полон ще у 2022 році.

«Від початку повномасштабного вторгнення вдалося звільнити понад 7 тисяч українців. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо», — зазначив Зеленський.

У Координаційному штабі уточнили, що наймолодшому зі звільнених 26 років, а найстаршому — 59. Після повернення всі вони пройдуть медичне обстеження, отримають необхідну реабілітацію та державні виплати.

Захисники боронили Україну на різних напрямках — від Луганщини й Донеччини до Київщини та Чернігівщини. Частина обміну відбулася завдяки домовленостям у Стамбулі.