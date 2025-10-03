Росія здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України: наслідки удару

Російські війська завдали найпотужнішого від початку повномасштабної війни удару по газовидобувній інфраструктурі України.

Про це повідомив глава Групи «Нафтогаз» Сергій Корецький. За його словами, атака була комбінованою: росіяни випустили 35 ракет, серед них значна кількість балістичних, а також застосували 60 дронів. Частину вдалося збити, однак чимало досягли цілей.

Об’єкти газовидобутку на Харківщині та Полтавщині зазнали значних пошкоджень, частина з них — критичних. Наразі на місцях працюють фахівці компанії, ДСНС та інші служби, ліквідуючи наслідки атаки.

Корецький наголосив, що удар не має жодного військового сенсу і спрямований на знищення цивільної інфраструктури:

«Це цілеспрямований терор, спрямований на зрив опалювального сезону та позбавлення українців тепла взимку».

Він додав, що Україна працює з міжнародними партнерами над оперативною реакцією на цю атаку, аби терор не досягнув своєї мети.

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України, зокрема об’єкти газовидобутку в Полтавській області.