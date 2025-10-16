В Ірландії вбили 17-річного підлітка з України

У столиці Ірландії після нападу помер 17-річний підліток з України. У справі правоохоронці затримали іншого юнака з іноземним громадянством – його вважають головним підозрюваним.

Поранень також зазнали інший 17-річний хлопець з України та жінка, яка, ймовірно, працювала в закладі, де трапилася трагедія, повідомляє The Irish Times.

Напад трапився 15 жовтня після 11 ранку в одному із комплексів Дубліна у помешканні для екстреного проживання, зокрема для людей, які потребують міжнародного захисту. Журналісти стверджують, що комплекс був закритим – доступ усередину мали лише його мешканці.

У поліції повідомили, що на місці трагедії виявили важкопораненого неповнолітнього юнака, який, попри намагання медиків урятувати його життя, згодом помер.