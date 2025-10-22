Чи встигне Європа підготуватися до оборони до 2030 року?

Європейський Союз представив концепцію зміцнення обороноздатності континенту до 2030 року — «Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030». Ініціатива є логічним продовженням «Білої книги з європейської оборони» та передбачає створення чотирьох флагманських проєктів: Eastern Flank Watch, European Drone Defence Initiative, European Air Shield і European Space Shield. Перші результати планують побачити вже у 2026 році, а повну готовність — у 2027–2030 роках.

Документ визначає конкретні часові рамки, цілі та показники для створення єдиного оборонного ринку ЄС. Серед пріоритетів — протиповітряна й протиракетна оборона, протидія безпілотникам, космічна безпека, зміцнення східного флангу, військова мобільність і модернізація логістики.

Однак головним викликом Roadmap-2030 залишається практична реалізація та залучення України. Саме український бойовий досвід і технології — від дронів до систем управління вогнем — можуть зробити європейський оборонний проєкт дієвим. Без інтеграції українського компонента Європа ризикує втратити темп.

Фахівці пропонують кілька кроків:

прирівняти українські оборонні компанії до учасників європейських програм (EDIP, EDF, SAFE);

відкрити повний доступ України до флагманських проєктів Roadmap;

запровадити системне вивчення та впровадження українського бойового досвіду й доктрин.

Україна може дати ЄС найцінніше — перевірені на практиці рішення сучасної війни. Без них навіть найкраща стратегія залишиться лише документом.

Roadmap 2030 стане справжнім інструментом сили лише тоді, коли стане спільним проєктом ЄС та України. Європа може або витратити роки на розробку теорії, або вже зараз вбудувати у свої механізми країну, яка щодня воює за безпеку всього континенту. У першому випадку 2030 рік стане датою чергового перегляду. У другому — роком, коли Європа буде справді готова до оборони.