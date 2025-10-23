Китайські держкомпанії призупинили закупівлю російської нафти після санкцій США проти «Роснафти» і «Лукойла» – Reuters

Державні нафтові компанії Китаю тимчасово зупинили закупівлю російської нафти, після того як США запровадили санкції проти двох найбільших енергетичних компаній РФ — «Роснафти» та «Лукойла», повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, Пекін щодня імпортує близько 1,4 млн барелів російської нафти морем, більшу частину якої закуповують незалежні нафтопереробні заводи. Ще приблизно 900 тис. барелів на добу надходить трубопроводом.

Трейдери зазначають, що «Роснафта» та «Лукойл» постачають нафту до Китаю переважно через посередників, а не напряму.

«Зниження попиту з боку двох ключових клієнтів Росії може скоротити нафтові доходи Москви й змусити великі імпортери шукати альтернативні джерела, що спричинить зростання світових цін«, — йдеться у повідомленні Reuters.

За інформацією агентства, китайські державні компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil тимчасово утримаються від купівлі морської російської нафти через побоювання вторинних санкцій.