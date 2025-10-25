Адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції проти РФ

Про це пише Reuters.

За словами двох американських чиновників, Вашингтон готовий діяти, якщо президент РФ Володимир Путін продовжить затягувати з припиненням війни проти України. Водночас США очікують, що Євросоюз також посилить економічний тиск на Москву.

Один із високопосадовців заявив, що хотів би бачити від ЄС «наступний великий крок» — зокрема, введення нових мит або санкцій проти російських компаній. Інше джерело додало, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів, щоб оцінити реакцію Кремля на вже оголошені обмеження.

За даними джерел, частина підготовлених США заходів буде спрямована на російський банківський сектор і на інфраструктуру, пов’язану з постачанням нафти на світові ринки.

Крім того, два джерела зазначили, що минулого тижня українська сторона запропонувала американському уряду власні варіанти санкцій. Серед них — відключення всіх російських банків від доларової системи з американськими партнерами.