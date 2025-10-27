Естонія готова збивати російські дрони, що порушують її повітряний простір

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив 27 жовтня, що країна готова знищувати російські безпілотники у разі їхнього порушення естонського повітряного простору. Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

«Так. Як зазначав президент Трамп — їх потрібно збивати, якщо вони становлять безпосередню загрозу. У нас є відповідні протоколи та необхідні можливості. Естонія — член НАТО вже понад 20 років», — підкреслив Цахкна.

За його словами, НАТО налаштоване рішуче обороняти кордони альянсу і розраховує на посилення координації, збільшення військової присутності та узгоджені дії у відповідь на подібні інциденти.