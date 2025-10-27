Кларк: Росія може відкрити другий або третій фронт — що потрібно робити Україні й Заходу

Колишній командувач Об’єднаних сил НАТО у Європі Веслі Кларк переконаний, що США й союзники повинні суттєво посилити тиск на Кремль, щоб переконати Путіна: він не переможе. Ракети Tomahawk для України, на його думку, малоймовірні, але вони були б важливим символом рішучості США та корисним засобом для глибинних ударів. Загалом же потрібна комплексна, послідовна військова підтримка від США і Європи.

Кларк наголошує на фундаментальній відмінності сторін: Росія поки ставить на масу («війна мільйонів»), Україна поступово здобуває якість — підготовлені війська, технології та тактики. Саме ця технологічна і тактична перевага має стати вирішальною: мережеві системи, дрони, C2 — те, що дає «виявив — уразив» у реальному часі.

Він вважає ефективною стратегію ударів по російській енергетичній інфраструктурі — це б’є в економічну базу війни й може обмежити спроможність Кремля вести наступи. Водночас попереджає, що Росія не зупиниться доти, поки не повірить у поразку; тому необхідні тривалі й скоординовані заходи, включно зі збиттям дронів, посиленням ППО та контррозвідкою.

За оцінкою Кларка, Москва може спробувати відкрити «другий чи третій фронт» у Європі — гібридними ударами, саботажем і тиском на східних рубежах — щоб підривати рішучість союзників. Тому НАТО має підвищувати присутність, координиувати дії і закладати «стіни» протидронової оборони.

Стратегічні цілі РФ, на його думку, — ізолювати Україну, домогтися контролю над Одесою та портами, перерізати експортні шляхи (наступ із боку Запоріжжя/Херсона через Миколаїв до Одеси). Тактика Москви: відволікти Сили оборони посиленим тиском на півночі (Суми, Чернігів) і вести виснажливі бої на Донбасі, щоб послабити українські резерви. Ключові пріоритети для України — утримати Бахмут, надійно обороняти південь і не допустити контролю над чорноморським узбережжям.

Кларк висловлює глибоку повагу до українських військ і водночас закликає Захід діяти швидко та рішуче: давати технології, навчання й ресурси, щоб перетворити тактичні успіхи на стратегічну перемогу.