Росіяни зайшли на околиці Мирнограда, йдуть вуличні бої, — угрупування військ «Схід»

Про це доповідає Григорій Шаповал, капітан, речник управління комунікацій угрупування військ «Схід» у телемарафоні.

Григорій Шаповал розповів, що противник використав не лише артилерію та безпілотні системи, а й піхоту з технікою, через що ситуація на ділянці фронту значно ускладнилася.

«І також використовує не тільки артилерійські і безпілотні системи, а також піхотні та технічні засоби, тому зараз дуже‑дуже ускладнюється. Наші Сили оборони намагаються втримати, роблять фортифікаційні оборонні споруди, але ситуація досить важка і ведуться тяжкі бої. Вуличні бої, що також є специфікою для використання деяких засобів», — сказав Шаповал в етері телемарафону.

