Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою вартістю $5 трлн

Про це інформує CBSnews.

Акції Nvidia зросли на 4,5% — до $210,11 за одиницю під час ранкових торгів, що підняло ринкову вартість компанії до $5,1 трлн. Новий рекорд було встановлено менш ніж через чотири місяці після того, як у липні капіталізація компанії сягнула $4 трлн.

Компанія з Санта-Клари, штат Каліфорнія, отримала потужний імпульс завдяки зростанню попиту на свої графічні процесори (GPU) — ключові елементи у розробці систем штучного інтелекту, генеративних моделей і відеоігор. Від початку 2025 року акції Nvidia подорожчали на понад 50%, що пов’язують із планами випуску нових технологічних рішень, включно з оновленою платформою квантових обчислень, а також співпрацею з OpenAI, Palantir та іншими лідерами у сфері ШІ.