Ракетно-дронова атака РФ на Україну: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, у Запоріжжі є загиблі

Київщина

О 03:02 голова Київської ОВА Микола Калашник поінформував, що під ударом ворожих дронів опинилися населені пункти Київщини. У Борисполі постраждала 36-річна жінка.

«З термічними опіками обличчя, долонь, різаними ранами передпліччя та гомілки її госпіталізовано до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається», — наголосив очільник ОВА.

Також, за його інформацією, у місті загорівся приватний будинок, пошкоджено вікна двох багатоповерхових житлових та приватного будинків, два автомобілі знищено та чотири пошкоджено.

Станом на 09:14 Микола Калашник уточнив, що наслідки ворожої атаки зафіксовано у двох районах Київщини.

У Бориспільському районі пошкоджено 7 приватних будинків, будівлі підприємства, у трьох багатоповерхівках вибито вікна. Пошкоджено 9 автомобілів та 8 автобусів, 2 автомобілі знищено.

У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.

Запоріжжя

О 04:02 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що обласний центр перебуває під масованою атакою ворога.

За 10 хвилин з’явилася інформація, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

О 05:00 очільник ОВА показав наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.

О 05:14 Федоров поінформував, що ворог кілька годин атакував Запоріжжя та Запорізький район.

«Є влучання у гуртожиток – там зруйновані кілька поверхів. Сталося декілька займань у житловій забудові. Постраждали й обʼєкти інфраструктури. Інформація про постраждалих уточнюється», — додав він.

Станом на 05:52 Іван Федоров повідомив, що внаслідок комбінованого удару по Запоріжжю четверо людей дістали поранення

«Двоє з них доправлені до лікарні – це жінка 45 років та чоловік 20 років. Ще двоє жінок отримали медичну допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися», — уточнив очільник ОВА.