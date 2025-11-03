ДБР розслідує загибель і поранення військових через ворожий обстріл на Дніпровщині

Про це повідомляє ДБР у telegram-каналі.

«Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпровщині», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 1 листопада близько 17:00 ворог здійснив ракетний удар по місцю розташування українських військових, унаслідок чого є загиблі та поранені. Зазначається, що на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР для встановлення деталей інциденту.

«Зокрема, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових», — підкреслили в ДБР.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).