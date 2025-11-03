«  
Велика Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел, Велика Британія нещодавно передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow для продовження далекобійних ударів по цілях у Росії.

Зазначається, що британський уряд не розкриває кількість ракет Storm Shadow, переданих Києву, і не інформує про такі постачання регулярно.

Джерела підкреслили, що постачання ракет здійснено для забезпечення України боєприпасами перед зимовим періодом, оскільки Лондон остерігається посилення російських атак на цивільне населення.

Ноябрь 3rd, 2025

