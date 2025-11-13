«  
На Харківщині помер 16-річний хлопець, поранений російським дроном

У лікарні помер 16-річний юнак, який отримав поранення 10 листопада під час удару російського дрона по цивільному автомобілю в селі Рубіжне Чугуївського району Харківської області.

Постраждалий помер увечері 12 листопада.

За даними слідства, близько 18:45 дрон типу FPV влучив у машину, внаслідок чого були поранені двоє чоловіків віком 24 і 42 роки та підліток.

Передісторія: 13 листопада російський безпілотник атакував мотоблок поблизу села Богуславка на Харківщині — загинули троє людей, ще одна особа дістала поранення.

