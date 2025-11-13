«Тисячу Зеленського» оплатять коштом програм підтримки дітей і малозабезпечених

Кабмін під керівництвом Юлії Свириденко планує виплатити кожному українцю по 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка», скоротивши при цьому фінансування соцпрограм для дітей і малозабезпечених сімей.

Згідно з документами до постанови, яку уряд планує ухвалити 13 листопада, на виплати потрібно 11 млрд грн — по 1000 грн для 11 млн громадян. Гроші планують взяти з програми «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини», перерозподіливши кошти з інших напрямів.

Видатки на програму «Соціальний захист дітей та сім’ї» зменшать на 3,04 млрд грн, а на «Підтримку малозабезпечених сімей» — на 1,48 млрд грн. Натомість фінансування програми, з якої здійснюватимуть виплати, збільшать на 4,53 млрд грн.

Мінфін розкритикував ініціативу, вказавши, що вона «руйнує цільове використання коштів», адже гроші для вразливих категорій громадян роздадуть усім охочим. Попри це, міністр фінансів Сергій Марченко погодив постанову із зауваженнями.

Як отримати:

Подати заявку можна буде через портал «Дія» з 15 листопада до 24 грудня 2025 року. Кошти нарахують на «Дія.Картку» або через «Укрпошту» для пенсіонерів та одержувачів соцвиплат. Використати гроші потрібно до 30 червня 2026 року.

На що можна витратити:

«Тисячу Зеленського» дозволять спрямувати на: