Володимир Зеленський заявив, що не підтримує жодного спілкування з Сергієм Міндічем із моменту початку корупційного розслідування. За його словами, під час війни президент не може дозволити собі особисті дружні стосунки.
|
|
Зеленський: Президент країни у війні не може мати друзів
Володимир Зеленський заявив, що не підтримує жодного спілкування з Сергієм Міндічем із моменту початку корупційного розслідування. За його словами, під час війни президент не може дозволити собі особисті дружні стосунки.
|
Powered by WordPress & Atahualpa
Leave a Reply