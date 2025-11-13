 
Зеленський: Президент країни у війні не може мати друзів

Володимир Зеленський заявив, що не підтримує жодного спілкування з Сергієм Міндічем із моменту початку корупційного розслідування. За його словами, під час війни президент не може дозволити собі особисті дружні стосунки.

Ноябрь 13th, 2025

