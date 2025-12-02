 
Швеція виділяє Україні €100 млн на зимову підтримку

Про це йдеться у пресрелізі шведського уряду.

Зокрема, 700 млн шведських крон отримає Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) для реалізації програми «зеленої» реконструкції України. Із цієї суми 375 млн планують виділити у 2025 році, а решту — у 2026-му.

На потреби енергосистеми України до Фонду енергетичної підтримки енергетичного співтовариства буде спрямовано 225 млн шведських крон — ці кошти підуть на підготовку до зими, виробництво електроенергії та ремонт критичної інфраструктури.

Ще 115 млн крон буде виділено у 2025 році з Трастового фонду Світового банку на відновлення енергетичної та житлової інфраструктури, а також на підтримку біженців та внутрішньо переміщених осіб.

Європейський банк реконструкції та розвитку отримає 50 млн шведських крон у 2025 році для посилення потенціалу України в розробці та впровадженні реформ, необхідних для її просування до членства в ЄС.

Крім того, уряд Швеції додатково виділить 22 млн шведських крон у 2025 році на підтримку програм боротьби з ВІЛ та туберкульозом в Україні.

