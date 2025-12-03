Ціни на пальне 3 грудня: скільки коштують бензин, дизель і газ

Середня ціна бензину А-95 станом на 3 грудня становить 58,37 грн/л, повідомляє «Мінфін».
Середні ціни по Україні:
-
А-95 преміум — 63,20 грн/л
-
А-95 — 58,37 грн/л
-
А-92 — 56,72 грн/л
-
Дизель — 58,38 грн/л
-
Автогаз — 35,05 грн/л
Де найдешевше та найдорожче:
-
А-95 преміум: мінімум — 55,65 грн/л (Motto), максимум — 65,98 грн/л («Автотранс»). На Луганщині відсутній.
-
А-95: мінімум — 50 грн/л (ZOG), максимум — 61,99 грн/л (Shell, OKKO, WOG).
-
А-92: мінімум — 49 грн/л (ZOG), максимум — 58,99 грн/л (BVS). На Луганщині немає.
-
Дизель: мінімум — 54 грн/л («Форум»), максимум — 61,99 грн/л (Shell, OKKO, WOG). На Луганщині відсутній.
Прогнози:
У 2025 році очікується подорожчання пального через глобальні ціни на нафту та збільшення акцизів. Із 2025 року акциз зріс до:
-
бензин — 271,7 €/тонна
-
дизель — 215,7 €/тонна
-
автогаз — 193 €/тонна
Підвищення акцизів триватиме до 2028 року.
