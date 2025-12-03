Зеленський: більшість наглядових рад енергокомпаній сьогодні оновлять

Володимир Зеленський повідомив, що 3 грудня припинять повноваження значної частини членів наглядових рад ключових держкомпаній енергосектору: «Центренерго», Оператора ГТС, Оператора ринку, «Українських розподільних мереж» та ЕКУ.

Зеленський зазначив, що з прем’єр-міністром Юлією Свириденко узгодили кадрове оновлення сфери, яке має підвищити прозорість управління. Нових членів рад планують призначити вже у грудні за чіткою процедурою.

Президент також доручив міністру оборони Денису Шмигалю провести аналогічне оновлення наглядових рад у оборонних структурах. Він наголосив, що ефективний контроль через наглядові ради має бути повним.

Крім того, Зеленський попросив прем’єра інформувати партнерів України про кроки уряду, спрямовані на зміцнення довіри до державних інституцій.