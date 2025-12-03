Українські сили вдарили по нафтобазах у Тамбовській та Орловській областях РФ

У ніч на 3 грудня українські підрозділи атакували важливі об’єкти російської армії в Тамбовській і Орловській областях, а також у Чорному морі, повідомив Генштаб.

У Тамбовській області влучено по нафтобазі «Дмітрієвська», що забезпечує російські війська. Загорілося кілька резервуарів із паливом, збитки уточнюються.

У Чорному морі уражено пост техспостереження на платформі МСП-4, знищено розрахунок БПЛА та пошкоджено РЛС на буровій установці «Сиваш».

Генштаб також підтвердив знищення трьох ударно-розвідувальних БПЛА «Оріон» під час атаки 27 листопада на аеродром Саки у Криму. Кожен такий дрон коштує близько $5 млн і здатний літати до 24 годин.

Окремо 2 грудня уражено нафтобазу «Лівни» в Орловській області — загорілись два резервуари РВ-5000.

Сили оборони продовжують бити по об’єктах, що підтримують воєнно-економічний потенціал РФ, аби змусити її припинити агресію.