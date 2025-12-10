 
  »

В Україні внаслідок нещасного випадку загинув британський військовий

Про це повідомило міноборони Британії.

«З глибоким жалем ми змушені повідомити, що член збройних сил Об’єднаного Королівства помер в Україні нині вранці, 9 грудня», – поінформувало відомство.

Там розповіли, що військовий був поранений, коли спостерігав за випробуваннями українськими силами нових оборонних можливостей, здаля від лінії фронту.

Співчуття висловили британські міністр оборони Джон Гілі та премʼєр-міністр Кір Стармер.

«Мої найглибші співчуття родині члена наших збройних сил, який, на жаль, сьогодні втратив життя. Його служба та жертви ніколи не будуть забуті», – написав Стармер.

Декабрь 10th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  