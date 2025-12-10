В Україні внаслідок нещасного випадку загинув британський військовий

Про це повідомило міноборони Британії.

«З глибоким жалем ми змушені повідомити, що член збройних сил Об’єднаного Королівства помер в Україні нині вранці, 9 грудня», – поінформувало відомство.

Там розповіли, що військовий був поранений, коли спостерігав за випробуваннями українськими силами нових оборонних можливостей, здаля від лінії фронту.

Співчуття висловили британські міністр оборони Джон Гілі та премʼєр-міністр Кір Стармер.

«Мої найглибші співчуття родині члена наших збройних сил, який, на жаль, сьогодні втратив життя. Його служба та жертви ніколи не будуть забуті», – написав Стармер.