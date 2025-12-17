Михайло Зборовський: реклама iGaming, як просувати свій бренд

У легальному середовищі просування брендів iGaming вимагає креативу та дотримання регуляторних норм. Експерт зі стратегічного розвитку iGaming продуктів – Михайло Зборовський підкреслює:“Епоха агресивної, неконтрольованої реклами минула.” Успіх нового покоління операторів залежить від формування довгострокового капіталу довіри, який будується на прозорій комунікації. Ефективна реклама в цьому секторі – це та, що посилює цінність бренду як надійного та відповідального партнера.

Цікавий факт: Михайло Зборовський Космобет маркетинг розвивав за допомогою раніше отриманих знань в консалтингу та IT.

Регуляторні вимоги та етичні кордони

Легальний ігровий ринок жорстко регулюється законодавством України. З кожним роком нові ітерації законів накладають ще більші обмеження на контент. Реклама повинна бути націлена виключно на повнолітню аудиторію та категорично забороняти містити заклики до надмірної гри чи гарантії виграшу. Порушення цих норм неминуче призводить до значних штрафів, а в окремих випадках – до відкликання ліцензії.

Наступний чинник, реклама має бути етичною та дотримуватися принципів відповідальної гри. Це означає, що кожне рекламне повідомлення повинно містити чітке попередження про небезпеку залежності та вказувати інформацію про ліцензію компанії. Михайло Зборовський наголошує, що демонстрація турботи про клієнта є сильним позитивним сигналом для аудиторії.

Принципи сучасного просування

Найкраща реклама – це в першу чергу якість самого продукту. Платформа має забезпечити швидкі виплати, надійний сапорт та чесну бонусну систему. Рекламні матеріали не повинні використовувати психологічні прийоми, які створюють ілюзію контролю над випадковим результатом чи обіцяють “легкий заробіток”. Бренд продає розвагу, а не можливість здобути фінансовий успіх.

Практичні поради для маркетологів iGaming:

Чітке визначення тем, які заборонено використовувати в просуванні бренду (заробіток, фінансова стабільність, успіх).

Інтеграція помітних попереджень та символів відповідальної гри у весь креатив.

Чітке вказання юридичних даних.

Проведення фокус-груп для оцінки, чи не сприймається реклама як маніпулятивна.

Ефективна стратегія просування передбачає прозоре партнерство з авторитетними медіа та відповідальними лідерами думок. Важливо, щоб ці партнери також дотримуватися етичних норм та не закликали до надмірної гри, зберігаючи збалансований тон і акцентуючи увагу на RG.

Принципи просування

Розумний маркетинг включає просвітницьку діяльність щодо ризиків азартних ігор. Надання клієнтам інформації, як контролювати свою гру, це підвищує довіру та позиціонує бренд як експерта.

Ключові виміри успіху реклами:

Вимірювання якості клієнтів, а не їхньої кількості.

Формування образу відповідального бренду.

Мінімізація втрати клієнтів завдяки довірі.

Замість погоні за коротким хайпом, Михайло Зборовський брати приклад з Космобет, а саме закликає до стійкої та довгострокової стратегії. Це означає послідовну підтримку одних цінностей, уникнення сумнівних партнерств і постійне посилення іміджу надійної, етичної та технологічно зрілої компанії.