Михаил Зборовский: реклама iGaming, как продвигать свой бренд

В легальной среде продвижение брендов iGaming требует креатива и соблюдения регуляторных норм. Эксперт по стратегическому развитию iGaming продуктов – Михаил Зборовский подчеркивает: «Эпоха агрессивной, неконтролируемой рекламы прошла.» Успех нового поколения операторов зависит от формирования долгосрочного капитала строящегося доверия на прозрачной коммуникации. Эффективная реклама в этом секторе – это усиливающая ценность бренда как надежного и ответственного партнера.

Интересный факт: Михаил Зборовский Космобет маркетинг развивал с помощью ранее полученных знаний в консалтинге и IT.

Регуляторные требования и границы

Легальный игровой рынок жестко регулируется законодательством Украины. С каждым годом новые итерации законов накладывают еще большие ограничения на контент. Реклама должна быть нацелена исключительно на совершеннолетнюю аудиторию и категорически запрещать содержать призывы к чрезмерной игре или гарантии выигрыша. Нарушение этих норм неизбежно приводит к значительным штрафам, а в отдельных случаях – к отзыву лицензии.

Следующий фактор, реклама должна быть нравственной и соблюдать принципы ответственной игры. Это означает, что каждое рекламное сообщение должно содержать четкое предупреждение об опасности зависимости, и указывать информацию о лицензии компании. Михаил Зборовский отмечает, что демонстрация заботы о клиенте является сильным положительным сигналом для аудитории.

Принципы современного продвижения

Лучшая реклама – это, в первую очередь, качество самого продукта. Платформа должна обеспечить быстрые выплаты, надежный сапорт и честную бонусную систему. Рекламные материалы не должны использовать психологические приемы, которые создают иллюзию контроля за случайным результатом или обещают “легкий заработок”. Бренд продает развлечение, а не возможность получить финансовый успех.

Практические советы для маркетологов iGaming:

Четкое определение тем, запрещено использовать в продвижении бренда (заработок, финансовая стабильность, успех).

Интеграция броских предупреждений и символов ответственной игры во весь креатив.

Четкое указание юридических данных.

Проведение фокус-групп для оценки, не воспринимается ли реклама как манипулятивная.

Эффективная стратегия продвижения предполагает прозрачное партнерство с авторитетными медиа и ответственными лидерами мнений. Важно, чтобы эти партнеры также придерживались этических норм и не призывали к чрезмерной игре, сохраняя сбалансированный тон и акцентируя внимание на RG.

Принципы продвижения

Разумный маркетинг включает просветительскую деятельность по рискам азартных игр. Предоставление клиентам информации, как контролировать свою игру, повышает доверие и позиционирует бренд как эксперта.

Ключевые измерения успеха рекламы:

Измерение качества клиентов, а не их количество.

Формирование образа ответственного бренда.

Минимизация потери клиентов благодаря доверию.

Вместо погони за коротким хайпом, Михаил Зборовский последовал примеру Космобета, а именно призывает к устойчивой и долгосрочной стратегии. Это означает последовательную поддержку одних ценностей, избегание сомнительных партнерств и постоянное усиление имиджа надежной, нравственной и технологически зрелой компании.