США одночасно відкликали близько 30 послів у різних країнах світу

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала майже 30 американським послам у різних країнах світу повернутися до Вашингтона протягом найближчих тижнів

Про це інформує The New York Times.

За інформацією видання, більшість дипломатів отримали розпорядження залишити свої посади до середини січня. Усі вони є співробітниками дипломатичної служби, які були призначені на свої посади адміністрацією Байдена і затверджені сенатом.

«Це стандартна процедура в будь-якій адміністрації, – йдеться в заяві Державного департаменту у відповідь на запитання про відкликання. – Посол є особистим представником президента, і президент має право забезпечити, щоб у цих країнах працювали особи, які просувають програму «Америка перш за все»».

Профспілка, яка представляє інтереси дипломатів, заявила, що «такого масового відкликання не відбувалося з часу заснування дипломатичної служби в тому вигляді, в якому ми її знаємо».

«Ті, кого це стосується, повідомляють, що їх сповістили раптово, зазвичай по телефону, без будь-яких пояснень, — заявила Ніккі Геймер, речниця Американської асоціації закордонної служби. — Такий метод є вкрай нестандартним».

У виданні пояснили, що послів у США призначає президент і затверджує сенат. В американській дипломатії існують два типи послів: кар’єрні дипломати та політичні призначенці. Політичні посланці зазвичай подають у відставку на початку роботи нової адміністрації, що вважається звичною практикою. Водночас для кар’єрних послів таке масове відкликання є нетиповим.