важливі новини. Оборона та безпека Війна з Росією: хроніка Спецпроєкти Головна Війна з Росією У Куп’янську залишається певна кількість противника, але наразі вони відрізані від постачання, — «Хартія» Ексклюзив У Куп’янську залишається певна кількість противника, але наразі вони відрізані від постачання

Про це в ефірі Еспресо сказав командир взводу розвідувальних БПЛА 13-ї бригади НГУ «Хартія» «Якут».

«У Куп’янську залишається певна частина противника, але наразі вони відрізані від постачання. Тобто вони не можуть отримати ані їжу, ані БК, вже не кажучи про евакуацію поранених чи загиблих. Звісно, вони намагаються закидати своїм групам БК та провізію за допомогою дронів, але ми з цим боремося. Є певні тактичні засоби — перехоплювачі, щоб перерізати їм і цю логістику», — зазначив «Якут».

За словами командира взводу розвідувальних БПЛА 13-ї бригади НГУ «Хартія», наразі в самому Куп’янську зосереджено близько 100 окупантів.

«Завдяки Силам оборони та вищому керівництву зараз увесь світ знає про Куп’янськ. І те, що Путін заявляв на весь світ, нібито вони взяли Куп’янськ, наш президент підтвердив, що це брехня», — додав «Якут».