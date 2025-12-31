Чоловік загинув внаслідок російського обстрілу в Херсонській області

31 грудня вдень росіяни атакували Нововоронцовку в Херсонській області та вбили 47-річного чоловіка.
Уточнюється, що росіяни обстріляли одну з вулиць у селі Бериславського району за допомогою безпілотника.
Чоловік загинув внаслідок скидання вибухівки з безпілотника.
Пізніше, у Білозерці, 52-річний чоловік отримав поранення внаслідок скидання вибухівки з безпілотника.
Потерпілий отримав осколкове поранення обличчя. Внаслідок обстрілу також пошкоджено службовий автомобіль медичного закладу.
