ЗСУ завдали удару по російському «Таманьнафтогазу»

Українські війська здійснили вогневу атаку на нафтогазовий термінал «Таманнефтегаз» поблизу села Волна на Таманському півострові Краснодарського краю Російської Федерації.

За даними військових, підтверджено знищення двох причалів зі стійками нафтогазового терміналу.

Підприємство призначене для зберігання та подальшої перевалки нафти, нафтопродуктів, скраплених вуглеводневих газів з метою експорту та постачання збройних сил агресора.

Генеральний штаб також повідомив, що тієї ж ночі українські ударні безпілотники успішно атакували федеральну державну казначейську установу «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Російської Федерації. Нафтобаза російського резерву «Темп» займається зберіганням, прийманням, відпуском та обліком стратегічних резервів, включаючи нафтопродукти. На об’єкті спостерігається масштабна пожежа.

Крім того, Збройні сили України завдали вогню пошкоджень тимчасовій базі річкових суден поблизу Оленівки на тимчасово окупованій території українського Криму, а також уразили ворожі склади боєприпасів у районах населених пунктів Ближнє та Сіятель, що в Донецькій області.