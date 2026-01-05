Оцінка впливу на довкілля (ОВД) та моніторинг, звітність і верифікація викидів парникових газів (МЗВ ПГ)

Сучасний розвиток промисловості, енергетики та інфраструктури неможливий без урахування екологічних наслідків. Саме тому в Україні та світі діють інструменти екологічного регулювання, серед яких ключове місце займають оцінка впливу на довкілля (ОВД) та моніторинг, звітність і верифікація викидів парникових газів (МЗВ ПГ). Хоча ці механізми мають різні цілі, разом вони формують цілісну систему екологічної відповідальності суб’єктів господарювання. СЕК Еколоджи – компанія, яка заснована в 2010 році з метою надання послуг у сфері проєктно-екологічного консалтингу українським промисловим підприємствам і може допомогти вам виконати ці долі складні завдання.

Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

ОВД ( https://eco.kiev.ua/poslugy/suprovid-oczinky-vplyvu-na-dovkillya-ovd ) — це процедура, спрямована на виявлення, аналіз і запобігання негативному впливу планованої діяльності на навколишнє природне середовище ще до початку реалізації проєкту. Вона застосовується до об’єктів, які можуть суттєво впливати на повітря, воду, ґрунти, біорізноманіття та здоров’я населення, зокрема у сферах енергетики, видобувної промисловості, транспорту та будівництва.

Процедура ОВД передбачає підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення та отримання висновку уповноваженого органу. Важливою складовою є принцип прозорості — громадськість має право бути поінформованою та брати участь у прийнятті рішень. ОВД дозволяє не лише мінімізувати екологічні ризики, а й підвищити якість проєктних рішень, запобігти конфліктам із місцевими громадами та зменшити витрати в довгостроковій перспективі.

Моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів (МЗВ ПГ)

МЗВ ПГ — це система обліку та контролю викидів парникових газів, яка є важливою складовою кліматичної політики ( https://eco.kiev.ua/poslugy/zdijsnennya-monitoryngu-zvitnosti-ta-veryfikacziyi-vykydiv-parnykovyh-gaziv-mzv-pg ). Її основна мета — забезпечити достовірні дані про обсяги викидів, що утворюються внаслідок діяльності підприємств, та створити основу для їх скорочення.

Система МЗВ ПГ складається з трьох елементів. Моніторинг передбачає регулярне вимірювання або розрахунок викидів за встановленими методиками. Звітність означає підготовку та подання річних звітів про викиди парникових газів. Верифікація — це незалежна перевірка поданих даних акредитованими верифікаторами з метою підтвердження їх точності та повноти.

Запровадження МЗВ ПГ є необхідною умовою для участі у ринкових механізмах скорочення викидів, зокрема системах торгівлі квотами, а також для виконання міжнародних кліматичних зобов’язань. Для підприємств ця система стимулює підвищення енергоефективності, впровадження сучасних технологій та зменшення вуглецевого сліду.

ОВД та МЗВ ПГ виконують різні, але взаємодоповнюючі функції. ОВД працює на етапі планування діяльності, запобігаючи негативному впливу на довкілля, тоді як МЗВ ПГ забезпечує постійний контроль за фактичними викидами парникових газів. Разом ці інструменти сприяють сталому розвитку, екологічній безпеці та відповідальному веденню бізнесу в умовах сучасних екологічних і кліматичних викликів.