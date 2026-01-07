ДБР затримало співробітника ТЦК, який разом із керівником знущався з військовозобов’язаних

Працівники Державне бюро розслідувань затримали військовослужбовця взводу охорони одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській області. За даними слідства, він діяв спільно з начальником ТЦК, систематично принижуючи та застосовуючи фізичне насильство до військовозобов’язаних.

Про кричущі факти стало відомо ще восени 2025 року. У листопаді керівнику цього районного ТЦК вже було оголошено підозру. Після того як ДБР перевірило численні скарги громадян щодо побиття, катування та вимагання грошей, а також після появи публікацій у ЗМІ, до правоохоронців почали масово звертатися інші постраждалі.

У ході досудового розслідування слідчі встановили низку епізодів знущань і незаконного застосування сили з боку групи військовослужбовців РТЦК, очолюваної керівником установи. Зокрема, задокументовано випадок, коли до чоловіка застосували фізичне насильство лише через його відмову проходити флюорографію.

За матеріалами справи, офіцер та солдат вивели потерпілого в коридор, де один з них утримував чоловіка силою, а інший завдав йому щонайменше п’ять ударів. Після цього потерпілого примусово роздягли та силоміць завели до кабінету рентгенографії. При цьому побиття не припинялося — зловмисники також застосували сльозогінний газ.

Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень чоловік зазнав тяжких травм і потребував оперативного втручання з видалення одного з органів.

Дії керівника ТЦК та його підлеглого кваліфіковано за ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України — катування, вчинене представником державної влади. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Суд обрав для обох фігурантів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі правоохоронці продовжують перевірку інших можливих фактів катування та зловживань з боку працівників цього районного ТЦК та СП.