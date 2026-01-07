«  
Кулеба заявив, що з Зеленським не вів розмов про конкретні посади

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що під час спілкування з президентом Володимир Зеленський питання його можливого призначення на будь-яку конкретну державну посаду не обговорювалося.

Кулеба зустрівся з Зеленським 5 січня - чи розмовляли вони про відновлення СЗР

Коментуючи чутки про ймовірне призначення до Служби зовнішньої розвідки, які останнім часом поширювали окремі ЗМІ та Telegram-канали, Кулеба заявив, що не має уявлення про походження таких повідомлень.

«Я взагалі не розумію, звідки взялися ці розмови», — зазначив ексміністр, заперечивши обговорення будь-яких кадрових рішень зі сторони президента.

