Трамп підтримав санкції проти Росії та анонсував створення «армії мрії» за $1,5 трлн: головні теми світових ЗМІ за 8 січня

У центрі уваги провідних міжнародних медіа 8 січня опинилися дві ключові заяви з Вашингтона: підтримка президентом США Дональд Трамп нового законопроєкту про санкції проти Росії та його намір суттєво збільшити оборонний бюджет Сполучених Штатів. Про це повідомляли Bloomberg, Politico та Der Spiegel.

Санкції проти РФ можуть ухвалити вже найближчим часом

Сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем заявив, що Трамп фактично схвалив двопартійний законопроєкт, який передбачає жорсткі санкції проти Росії. За словами сенатора, голосування щодо цього документа може відбутися вже наступного тижня, повідомляє Bloomberg.

Грем зазначив, що після «дуже продуктивної зустрічі» з президентом Трамп дав «зелене світло» законодавчій ініціативі. Законопроєкт, за його словами, надасть американському президенту повноваження запроваджувати санкції проти держав, які купують дешеву російську нафту і таким чином фінансують війну Кремля.

Йдеться, зокрема, про можливість тиску на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, аби змусити їх відмовитися від закупівель російських енергоносіїв, що, за словами Грема, напряму підживлюють військову агресію РФ проти України. Інший представник Білого дому також підтвердив Bloomberg, що Трамп підтримує цей законопроєкт.

Видання зазначає, що під час консультацій з адміністрацією основна увага приділялася тому, щоб залишити президентові достатню гнучкість у питанні застосування санкцій. Водночас санкції проти Росії мають широку двопартійну підтримку і, ймовірно, без труднощів пройдуть Сенат.

Разом із тим Politico звертає увагу, що ініціатива Грема вже не вперше опиняється на порядку денному: сенатор і керівництво республіканців у Сенаті кілька місяців узгоджують фінальну версію документа з Білим домом, але попередні спроби просунути законопроєкт раніше заходили в глухий кут.

«Армія мрії» та рекордний оборонний бюджет США

Паралельно з темою санкцій світові медіа активно обговорюють заяву Трампа про плани різко наростити оборонні витрати США. Як пише Der Spiegel, президент хоче збільшити військовий бюджет країни на 50% — до $1,5 трильйона вже у 2027 році.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп заявив, що в нинішніх «турбулентних і небезпечних умовах» бюджет у $1 трильйон є недостатнім. На його думку, виділення $1,5 трильйона дозволить США створити так звану «армію мрії», яка гарантуватиме безпеку країни від будь-якого ворога.

Президент зазначив, що дійшов такого рішення після тривалих і складних переговорів із членами Конгресу, уряду та іншими політичними лідерами. Наразі ж Конгрес США вже затвердив оборонні витрати на 2026 рік у розмірі $901 млрд.

Трамп також стверджує, що збільшення військового бюджету стане можливим завдяки доходам від масштабних тарифів, запроваджених після його повернення на посаду. Однак експерти, яких цитує Der Spiegel, сумніваються в реалістичності такої фінансової моделі.

Видання наголошує, що США вже витрачають на оборону більше, ніж будь-яка інша держава у світі, а бюджет у $1,5 трильйона ще більше випередить військові витрати Китаю та Росії. Заяви Трампа пролунали на тлі чутливих міжнародних подій — зокрема операції у Венесуелі, затримання Ніколаса Мадуро та повідомлень про можливі геополітичні ініціативи Вашингтона.