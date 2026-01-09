Долар знову оновив рекорд: курс гривні вп’яте за січень досяг історичного максимуму

Офіційний курс долара США до гривні у понеділок, 12 січня, вкотре встановить історичний рекорд — уже п’ятий раз від початку місяця. Американська валюта зросте до 43,07 грн, тоді як євро незначно втратить у ціні. Про це свідчать дані Національний банк України.

Згідно з офіційним курсом НБУ, на 12 січня встановлено такі показники:

1 долар США — 43,07 грн (порівняно з 42,99 грн станом на 9 січня);

1 євро — 50,14 грн (проти 50,17 грн на 9 січня).

Раніше європейська валюта також неодноразово оновлювала рекорди. Так, 12 грудня 2025 року курс євро вперше сягнув 49,51 грн, перевищивши попередній максимум у 49,40 грн, зафіксований 2 липня. Уже 16 грудня рекорд було оновлено вдруге — до 49,65 грн, після чого курс тривалий час коливався поблизу цього рівня.

Нова хвиля зростання розпочалася вже у 2026 році. 6 січня долар встановив історичний максимум на рівні 42,42 грн, наступного дня зріс до 42,56 грн. Восьмого січня курс досяг 42,71 грн, 9 січня — 42,99 грн, а 12 січня показник піднявся ще вище — до 43,07 грн.

Таким чином, початок січня ознаменувався стрімким ослабленням гривні та серією рекордних значень курсу долара на офіційному ринку.