Reuters: США розпочали операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському морі

У п’ятницю, 9 січня, Сполучені Штати Америки розпочали операцію з затримання російського нафтового танкера Olina в акваторії Карибського моря поблизу узбережжя Тринідаду. Про це повідомляє Reuters.

За словами представника американської адміністрації, цей інцидент став уже п’ятим випадком затримання суден за останні тижні в межах посилених заходів Вашингтона з контролю за експортом венесуельської нафти.

Згідно з даними відкритої судноплавної бази Equasis, танкер Olina певний час помилково здійснював рейси під прапором Східного Тимору. Джерело, обізнане з перебігом подій, повідомило, що судно з нафтовим вантажем спочатку вийшло з Венесуели, однак згодом повернулося до регіону, де його й було затримано.

У британській компанії з управління морськими ризиками Vanguard зазначили, що система автоматичної ідентифікації судна (AIS) востаннє передавала сигнал 52 дні тому — у виключній економічній зоні Венесуели, на північний схід від Кюрасао. За їхніми словами, затримання стало результатом тривалого переслідування танкерів, пов’язаних із санкціонованими поставками венесуельської нафти в регіоні.

Вашингтон запровадив санкції проти цього судна ще в січні минулого року, коли воно ходило під назвою Minerva M. За твердженням американської сторони, танкер належить до так званого «тіньового флоту» — суден, що працюють з мінімальним регуляторним контролем або без належного страхування.

Нагадаємо, 7 січня США вже захопили венесуельський нафтовий танкер, який ходив під російським прапором. Після цього речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент Дональд Трамп має намір і надалі конфісковувати нафтові судна, на які поширюються санкції, навіть якщо це може призвести до загострення відносин із Росією та Китаєм.

