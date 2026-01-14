«  
У Києві через увімкнений у квартирі генератор загинули троє членів родини

Правоохоронні органи встановлюють деталі трагедії, що сталася в Деснянському районі Києва. Внаслідок отруєння чадним газом там померли 30-річна мешканка столиці та її батьки.

Повідомляється, що кілька днів тому поліція отримала заяву про зникнення молодої жінки. Під час пошуків з’ясувалося, що вона гостювала у своїх батьків у Деснянському районі й залишилася в них на ніч.

Після прибуття за вказаною адресою поліцейські знайшли у квартирі на Лісовому масиві тіла жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька. У помешканні працював генератор, який живився від газового балона.

Слідством встановлено, що напередодні родина увімкнула генератор на балконі та пішла спати, залишивши відкритими балконні двері, що виходили до житлової кімнати. Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною смерті стало отруєння чадним газом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією «нещасний випадок».

Январь 14th, 2026 | Category: Новини українською, Новости, Украина

