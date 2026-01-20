Зеленський може пропустити форум ВЕФ у Давосі, якщо не відбудеться предметної зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість не брати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, якщо під час заходу не буде проведено змістовної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Глава держави наголосив, що його поїздка залежить від конкретних результатів. Зокрема, йдеться про готовність документів, енергетичні пакети або рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. Водночас Зеленський підкреслив, що наразі для нього надзвичайно важливо залишатися в Україні та координувати роботу всіх служб.

За підсумками доповідей української делегації, яка перебуває у США, а також дипломатів у Давосі, президент зазначив, що документи щодо гарантій безпеки та відновлення України вже підготовлені до підписання.

Зеленський підкреслив, що Україна відкрита до зустрічей із партнерами, але лише за умови, що вони приносять реальну користь для захисту громадян, міст і критичної інфраструктури.

Він наголосив, що завершення війни є глобально важливим завданням, адже йдеться про найбільший збройний конфлікт у Європі після Другої світової війни. За його словами, Україна готова до активної та змістовної співпраці з європейськими партнерами, якщо переговори в Давосі сприятимуть посиленню безпеки держави.

Про можливі сумніви президента щодо поїздки до Давоса раніше повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер у соцмережі Х. За його інформацією, Зеленський наразі перебуває в Києві та керує реагуванням на масовані російські атаки. Остаточне рішення щодо участі у форумі ще не ухвалене.

Як зазначив журналіст із посиланням на Офіс президента, Зеленський не вирушить до Давоса, якщо не відбудеться важливої зустрічі з Трампом для підписання документа про економічне процвітання.

Також очікувалося, що в межах форуму президент України проведе переговори з Трампом та низкою європейських лідерів і може підписати ключову економічну угоду, погоджену зі США. Втім, чи відбудеться це, поки що залишається невідомим.