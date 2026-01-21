Трамп у Давосі заявив про заплановану зустріч із Зеленським, в ОП кажуть — президент України нині в Києві

У середу, 21 січня, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент США Дональд Трамп повідомив, що має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це стало відомо з прямої трансляції його промови.

У своєму виступі Трамп також заявив, що підтримує контакт із російським лідером Володимиром Путіним, який, за його словами, нібито готовий до підписання угоди.

«Я працюю з президентом Зеленським, і сьогодні ми з ним зустрінемося. Сподіваюся, він зараз у цій залі. Він так само хоче зупинити війну, адже гине надто багато людей. Ми втрачаємо багато життів і маємо це припинити», — сказав Трамп.

Американський президент додав, що своїми діями щодо припинення війни допомагає не лише Україні, а й усій Європі та Північноатлантичному альянсу.

Зеленський залишається в Києві

Водночас радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що станом на 17:00 21 січня Володимир Зеленський перебуває в Києві.

Можлива зустріч у четвер

За інформацією видання Axios із посиланням на українського посадовця, Зеленський може прибути до Давоса в четвер для переговорів із Дональдом Трампом. Зустріч, як зазначається, має відбутися до поїздки спеціальних представників Білого дому Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви на переговори з Володимиром Путіним.

За даними ЗМІ, обидві зустрічі планують присвятити обговоренню мирного плану щодо України.

Передісторія

Раніше Зеленський заявляв, що може не брати участі у форумі в Давосі, якщо там не відбудеться змістовна зустріч із президентом США.

«Якщо документи будуть готові — відбудеться зустріч і поїздка. Якщо будуть енергетичні пакети або навіть рішення щодо додаткового ППО, я поїду. Але наразі для мене важливо залишатися в Україні та координувати роботу всіх служб», — наголошував президент.