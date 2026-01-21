«Зеленський і Путін відверто ворогують»: Трамп пояснив, чому мирні переговори затягуються

Президент США Дональд Трамп заявив, що основною причиною затягування переговорів щодо припинення війни в Україні є глибока особиста ворожнеча між президентом Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним. Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Трамп зазначив, що, за його словами, раніше йому вже вдавалося завершити вісім воєн у різних регіонах світу, і він очікував, що врегулювання війни в Україні стане відносно простим. Утім, як наголосив американський лідер, ситуацію ускладнює саме взаємна ненависть між лідерами двох країн.

«Президент Зеленський і президент Путін надзвичайно сильно ненавидять один одного, а це дуже погано для будь-яких домовленостей. Саме з цим ми зараз маємо справу», — заявив Трамп.

За його словами, сторони не готові одночасно йти на поступки. Коли одна зі сторін демонструє готовність до угоди, інша — відмовляється.

«Буває так, що Україна готова підписати угоду, а Росія — ні, і навпаки. Ми намагаємося зробити все можливе. Я б сказав, що ми помірно близькі до домовленостей. Але коли Росія погоджується на певні умови, Зеленський не готовий — згадайте, що було в Овальному кабінеті, я тоді був дуже незадоволений. А коли Зеленський готовий, Путін відмовляється. Вони ніколи не збігаються в позиціях. Досягти балансу дуже складно, і це забирає багато часу. Те, що відбувається, — справжня трагедія», — підсумував Трамп.