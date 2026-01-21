 
Віткофф проведе зустріч із Путіним у четвер — Кремль підтвердив

Спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф заявив, що в четвер має зустрітися з очільником РФ Володимиром Путіним. Цю інформацію офіційно підтвердили й у Кремлі.

У Кремлі стартувала зустріч Путіна з Віткоффом

В інтерв’ю телеканалу CNBC, яке цитують Reuters, РБК та «Європейська правда», Віткофф зазначив, що ініціатива зустрічі надійшла саме з російського боку.

«Ми маємо зустрітися з ним у четвер. Запрошення надійшло від росіян, і я вважаю це важливим сигналом», — сказав спецпосланець.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив наявність таких контактів у графіку Путіна. «Так, дійсно, на завтра заплановані відповідні контакти президента», — повідомив він.

Раніше в Кремлі заявляли про підготовку до прийому в Москві посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа, а також його зятя Джареда Кушнера для обговорення можливих мирних переговорів щодо України, однак конкретні дати тоді не називалися.

Январь 21st, 2026 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

