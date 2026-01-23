Andrey Dobrovolskiy и Cosmobet: Как персонализация упрощает опыт пользователя

Мы привыкли думать, что персонализация в цифровых сервисах – это нечто приятное, но не очень важное. Удобнее меню, несколько рекомендаций, более быстрый доступ к нужному разделу. Вроде бы мелочи. Но если посмотреть повнимательнее, именно эти мелочи ежедневно влияют на то, как долго мы остаемся в сервисе, как часто возвращаемся и сколь комфортно себя в нем чувствуем. Именно с этой стороны персонализацию смотрит Andrey Dobrovolskiy, бенефициар компании ООО Нейролинк (Cosmobet).

Andrey Dobrovolskiy о том, зачем сервису персонализация

Если убрать технические сроки, персонализация требует сервиса по одной простой причине, чтобы человеку было легче. Andrey Dobrovolskiy в этом контексте говорит о персонализации как способе уменьшить напряжение во взаимодействии между сервисом и пользователем.

На примере Cosmobet это смотрится как попытка сделать сервис предсказуемым. Когда пользователь заходит в платформу, он не должен догадываться, где что находится и почему интерфейс ведет себя иначе, чем вчера. Персонализация здесь работает не как инструмент воздействия, а механизм адаптации под привычный сценарий конкретного человека. Если система знает, как пользователь обычно двигается сервисом, она не мешает ему и не создает лишних барьеров.

Как Cosmobet подстраивает сервис под пользовательские привычки

Система постепенно привыкает к тому, как человек пользуется сервисом. На основе этого интерфейс корректируется так, чтобы последующее взаимодействие было менее напряженным и более предсказуемым. Пользователь не замечает сам механизм, но чувствует результат, где сервис становится более понятным. Andrey Dobrovolskiy описывает такой подход как способ снизить хаос в цифровом опыте, а не создать новые точки влияния.

Как именно Cosmobet подстраивает сервис под пользовательские привычки:

Запоминает наиболее часто используемые разделы и делает их доступнее;

Уменьшает количество лишних элементов на экране, если они не используются;

Адаптирует порядок подачи информации под типичный пользовательский маршрут;

Корректирует темп взаимодействия с интерфейсом в зависимости от того, как быстро человек принимает решение;

Поддерживает одинаковую логику действий в схожих ситуациях, чтобы избегать путаницы;

Внедряет изменения постепенно, без резких изломов привычного сценария.

В итоге сервис просто снимает лишние шаги и оставляет только то, что реально работает для конкретного человека. Именно так персонализация Cosmobet становится инструментом комфорта, а не давления, и помогает сохранять ощущение контроля над собственным опытом.

Где проходит предел персонализации

Предел персонализации проходит в моменте, когда сервис перестает помогать человеку и начинает незаметно управлять его действиями. Пока персонализация упрощает путь, снимает лишние шаги и делает интерфейс более понятным, она работает на пользователя. Но как только человек перестает понимать, почему сервис ведет себя именно так, этот предел нарушается.

Персонализация должна оставаться инструментом поддержки, а не подталкивания, акцентирует внимание Andrey Dobrovolskiy. Пользователь должен сохранять чувство контроля: понимать, по каким правилам изменяется интерфейс, почему появляются те или иные рекомендации и как система реагирует на его действия. Если эти ответы исчезают, персонализация начинает работать против доверия.

На практике граница проходит там, где:

Сервис объясняет свои действия, а не скрывает логику перемен;

Пользователь может предугадать поведение платформы;

Адаптация не создает давления или спешки;

Решения системы не выглядят случайными;

У человека остается возможность изменить сценарий взаимодействия.

Персонализация оправдана до тех пор, пока она повышает удобство и сохраняет прозрачность взаимодействия. Ключевым условием является контроль со стороны пользователя и логика работы системы. При отсутствии объясняемости и предсказуемости, персонализированные механизмы теряют доверительный характер и создают риски для стабильного взаимодействия между сервисом и пользователем.